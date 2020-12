Dominee Afke Boezewinkel staat te trappelen om te beginnen

BRUMMEN – Beginnen met een nieuwe baan gaat in tijden van corona net iets anders dan anders. Zeker als je nieuwe baan vooral bestaat uit zoeken van contact en verbinding met anderen. Toch begint dominee Afke Boezewinkel vol frisse moed in de Protestantse Gemeente in Brummen. “Het is juist onze taak als geloofsgemeenschap om er iets van te maken en de moed erin te houden.”

Op 1 november deed Afke Boezewinkel (61) haar intrede in de Protestantse Gemeente in Brummen. Ze werd er warm welkom geheten, maar kan door alle maatregelen nog niet echt lekker aan de slag. Corona heeft ook binnen de kerk grote invloed. “Ik wil mensen leren kennen, ontmoeten. Maar dat kan nu maar mondjesmaat. Het is ook raar om mensen te leren kennen met een mondkapje voor. Ze kunnen niet zien dat ik naar ze lach, dat ik het leuk vind ze te ontmoeten”, vertelt ze. Bij de vieringen in de kerk kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, de rest volgt de dienst via internet. Dit vraagt om een andere manier van spreken. “Ik stel me dan de mensen voor die zitten te luisteren, dat helpt me focussen en dan heb ik toch gezichten voor me.”

Ook het afscheid van Ameland, haar vorige gemeente waar Boezewinkel 5 jaar werkzaam was, was daarom ook niet makkelijk. “Je kunt niet goed afscheid nemen van een gemeente waar je zoveel van houdt.” En hoewel ze Ameland zeker zal missen, is de dominee heel blij met haar benoeming in Brummen. “Ameland was letterlijk heel ver weg van alles, ook van veel dat mij lief en dierbaar is, zoals mijn zusjes en mijn moeder en broer die zorg behoeven. Ik kon niet vaak even naar vrienden toe. De vacature in Brummen kwam op precies het juiste moment op mijn pad.”

Afke Boezewinkel is geboren en getogen in De Steeg en bracht haar middelbareschooltijd door op het Baudartius College in Zutphen. Ze deed aanvankelijk een opleiding in de zorg, maar volgde later haar hart en ging alsnog theologie studeren. Voor Brummen en Ameland werkte ze in Zaltbommel, Curaçao, Warffum en Heiloo. “Brummen is een leuke, open gemeente. Veelkleurig en pluriform, met veel aandacht voor muziek. Dat sprak mij enorm aan. De eerste gesprekken met de beroepingscommissie waren ook meteen heel erg leuk. Ik denk dat ik hier heel goed pas.”

Boezewinkel speelt klarinet en is van plan zich aan te sluiten bij het HOB. Ook wil ze haar orgellessen weer oppakken, iets dat op Ameland niet mogelijk was. Bijkomend voordeel aan een verhuizing naar Brummen is dat dochter Rosa, de jongste van Afkes drietal, nog even thuis blijft wonen. “Op Ameland zou ze het huis uit moeten gaan om aan de wal te studeren. Nu heb ik haar nog een poosje bij me.”

Boezewinkel staat te trappelen om ècht te beginnen met haar taak. Ze wil de jongere generaties meer betrekken bij het geloof en daarvoor heeft ze toch echt meer contact nodig. “Geloof beleven hoeft niet per se op zondag in de kerk. Ik wil naar buiten, kennismaken, leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een goede film kijken en daarna bespreken. Scholen bezoeken. Met jongeren naar Tolzicht en een rolstoelwandeling gaan houden. Je kunt naar de sportschool gaan om te bewegen, maar ook zoiets doen en je kracht delen met mensen die de kracht niet meer hebben.”

Mooie plannen, maar alles staat on hold. “Ik voel me wel zo’n cartoonfiguurtje dat in grote stofwolken op zijn plek aan het rennen is, klaar om te gaan.” Boezewinkel ziet bij veel mensen hoeveel het gemis aan contact met ze doet. “Corona neemt ons dingen af die ons menselijk maken. We zijn meer dan het mechanisme dat op aarde rondloopt en dingen doet. Verbinding met anderen, vrijheid, elkaar vast kunnen houden en samen mooie dingen meemaken, dat is de essentie van ons bestaan.” Het eerste dat ze gaat doen als de beperkingen worden opgeheven? “Een groot bevrijdingsfeest vieren!”