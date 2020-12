DOESBURG/SITTARD – Van 13 december tot en met 31 januari 2021 is in Museum De Domijnen te Sittard tekenwerk te zien van de Doesburgse kunstenaar Laura van Eik. In het kader van de tweejaarlijkse Salon Sittard-Geleen en het 25-jarig jubileum van deze stichting wordt recent werk van ruim 40 kunstenaars getoond. Het thema is Landschap 2.0. Laura van Eik toont daar Resurrection (Tree), een werk van 5.50 meter hoog.

www.salonsittard-geleen.nl

www.lauravaneik-visualarts.com