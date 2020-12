Doesburg Vertelt: Martin Beijer: ‘Hij is de man die de aanblik van Doesburg tot op de dag van vandaag bepaalt’

Het is in de achttiende eeuw een van de belangrijkste bouwprojecten van Doesburg. De aanleg start in 1701 en tot 1785 wordt er met tussenpozen aan gewerkt. Ook vandaag de dag zijn de vestingwerken van Menno van Coehoorn in het stadsbeeld nog heel herkenbaar. Vooral op kaarten en luchtopnames zijn de kenmerkende zigzaglijnen goed te zien. De Hoge en Lage Linie, in Doesburg bekend als de batterijen of de wallen, staan in het Rijksmonumentenregister vermeld als Het retranchement van Doesburg.

