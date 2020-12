Doesburg Vertelt: Margreet Frankot: ‘De schat in het postkantoor’

Zo’n honderd jaar geleden vond een bouwvakker op de zolder van het voormalige postkantoor van Doesburg een hele bijzondere schat: honderden brieven uit het laatste kwart van de 18e en het eerste decennium van de 19e eeuw. Brieven die de geadresseerden nooit hebben bereikt. In 2020 is de inhoud van deze brieven interessant voor iedereen die zich een beeld wil vormen van hoe het leven toen was. Het gaat om brieven in het Nederlands, Frans, Duits, Hebreeuws en Engels, met een gevarieerde inhoud. Er zijn bedelbrieven, liefdesbrieven en soms ook scheldbrieven. Doesburg Vertelt brengt deze week het verhaal over deze hele bijzondere schat: de Doesburgse brievencollectie.

