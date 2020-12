De winter van 225 jaar geleden was guur en koud. Dat maakte onze landsverdediging tegen de Fransen er niet gemakkelijker op. Op de komst van die troepen onder leiding van Pichegru zat niemand te wachten. Zeker niet de Franse emigrés, waarvan er een aantal hun toevlucht in Doesburg had gezocht.

