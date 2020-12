Doesburg kiest voor verkeersluwe binnenstad

DOESBURG – De gemeente Doesburg gaat het stappenplan uit het project Vitale Binnenstad uitvoeren om te komen tot een verkeersluw centrum. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 26 november besloten.

Om de verkeersstromen in de historische binnenstad beter te stroomlijnen, heeft het college vijf maatregelen bedacht die het hele jaar gaan gelden. Zo moeten er extra gratis parkeerplaatsen komen voor bezoekers buiten de stad. Het vergunningensysteem wordt herijkt en er moet meer duidelijkheid komen over parkeren: betaald parkeren in de vakken en vergunninghouders parkeren overal in de stad. Er moet meer en gerichter worden gehandhaafd op parkeren. De snelheid van het verkeer in de Koepoortstraat, Nieuwstraat en bij de entrees van de binnenstad moet eruit.

In het toeristisch seizoen geldt een drietal aanvullende regels. Van 27 april tot en met 30 september wordt de binnenstad auto- en fietsvrij. Bezoekers parkeren buiten de binnenstad en het betaald parkeren in het centrum wordt tijdelijk opgeheven. Er komt juist meer ruimte waar mensen hun fiets kwijt kunnen en er moet een centrale, bewaakte fietsenstalling komen.

De gemeenteraad van Doesburg ging unaniem akkoord met het plan. Wel werd door middel van een amendement van CDA, D66, Stadspartij en VVD een wijziging opgenomen op het gebied van fietsparkeren. In het plan van het college wordt op de Markt ruimte ingeruimd voor een bewaakte fietsenstalling. Dit heeft een beperkende invloed op het gebruik van de markt, die regelmatig wordt gebruikt als evenementenlocatie. Daarom wordt middels het amendement besloten verder uit te kijken naar andere locaties.

De raad roept het college middels een aangenomen motie van de SP op om een oplossing te zoeken voor bezoekers van inwoners van de binnenstad die hun auto willen parkeren. Deze bezoekers, geen toeristen, zouden in het zomerseizoen niet in de binnenstad kunnen parkeren, omdat de betaalde parkeerplaatsen in die periode alleen toegankelijk zijn voor vergunninghouders. Voor bezoekers aan inwoners van de binnenstad, onder wie ook mensen die minder mobiel zijn, is op dit moment nog geen regeling opgenomen in het plan. De motie om voor deze mensen een oplossing te zoeken werd aangenomen met 8 stemmen voor (Stadspartij, SP en CDA) en 7 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, VVD en D66).