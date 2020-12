BRUMMEN – Al maanden mogen ze niet voetballen. Het is nog langer geleden dat ze na de training of wedstrijd samen de kantine in konden. De mannen van het eerste team van vv Oeken zag een flink deel van de inkomsten van hun club wegvallen en zetten daarom een ludieke actie op om de vereniging een steuntje in de rug te geven: de enige echte vv Oeken Mooie Mannen Verjaardagskalender.

Het idee werd snel opgepakt. De spelers waren al snel enthousiast, een professionele fotograaf werd gezocht en gevonden en binnen no-time lag er een uitgewerkt plan klaar. Er zijn dertien schitterende foto’s gemaakt waarop de mannen te zien zijn als nooit tevoren. Het resultaat is de enige echte vv Oeken Mooie Mannen Verjaardagskalender, die zich volgens de mannen het best laat omschrijven als ‘een collector’s item met de hunks van Oeken 1 op hun eigen sportpark De Overkant.

De kalender is te koop voor 12,50 euro. De opbrengsten komen volledig ten goede aan vv Oeken. Oeken 1 hoopt op deze ludieke wijze een mooie bijdrage voor de vereniging te leveren. Bestellen kan via www.oeken.nl/kalender. De eerste oplage is beperkt, dus wees er op tijd bij, waarschuwt het team.