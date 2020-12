De boom van Anne-José geeft wat licht in donkere tijden

RHEDEN – Anne-José van der Kolk uit Rheden vond dat haar buurvrouw wel een opkikker kon gebruiken. En dus regelde ze een kerstboom op het pleintje aan de Gasthuisbouwing, waar de hele buurt plezier van heeft.

Anne-José is 29, heeft het syndroom van Down en woont – met begeleiding – zelfstandig aan de Gasthuisbouwing in Rheden. Een leuke buurt, vertelt haar moeder Joke, waar de buren weliswaar niet de deur bij elkaar plat lopen, maar wel een oogje in het zeil houden. Zo wordt er goed op Anne-José gelet, maar zelf heeft zij ook oog voor het wel en wee van haar buren. Ze maakt zich zorgen om haar zieke buurvrouw Dina en wilde graag iets voor haar doen.

Ze raakte geïnspireerd door een filmpje van Gert Jan Segers van de ChristenUnie. “Hij zei: kerst vier je niet alleen, maar met zijn allen. Met aandacht voor elkaar. Dus bedacht ik een plan om iets speciaals te doen voor Dina.”

En dus ging Anne-José aan de slag om als verrassing een kerstboom met gekleurde lampjes te plaatsen op het pleintje, met daarin goede wensen van haar buren. Ze ging de bewoners van het pleintje rond en bijna iedereen wilde meedoen. Samen met haar begeleider Angela ging Anne-José op zoek naar een boom, die ze spontaan gesponsord kreeg van Biljoen Groen in Velp. Intratuin Arnhem sponsorde de verlichting, Evenwichtig Groen uit Rheden heeft de kerstboom opgehaald en maandag 7 december op het pleintje geplaatst. Anne-José had vooraf bij iedereen een kerstmandala in de bus gedaan met het verzoek deze in te kleuren en te voorzien van een wens. Met haar andere begeleider Vera heeft zij deze geplastificeerd en alle mandala’s hebben een mooi plekje gekregen in de boom.

Anne-José had een mooie toespraak voorbereid voor Dina, die tijdens het plaatsen van de boom werd afgeleid door haar man, zodat het echt een verrassing was toen zij naar buiten kwam. “Ik bedacht een plan vanuit mijn hart om iets speciaals voor jou te doen. Om je te laten weten dat je niet alleen staat en wij aan jou denken. Deze boom brengt licht in een donkere tijd. Met deze boom wensen wij jou licht en hoop en liefde.” Dina kon niet anders dan haar buurvrouw bedanken met een dikke knuffel, corona of niet. De komende weken zal de kerstboom licht brengen op het pleintje aan de Gasthuisbouwing, waar de buren dagelijks worden herinnerd aan het motto van Anne-José: kerst vieren doe je samen.