De ballen gaan rollen op het schoolplein van Tjark Riks

EERBEEK – De nieuwe jeu de boules vereniging in Eerbeek begint steeds meer vorm te krijgen. Onlangs hield initiatiefnemer John van Dijk een informatieve bijeenkomst over de nieuw op te richten vereniging.

Een tiental geïnteresseerden kwam naar de bijeenkomt om de ideeën van initiatiefnemer John van Dijk te horen. Er werd volop gediscussieerd door de aanwezigen. Conclusie van de bijeenkomst was dat het vooral een recreatieve, laagdrempelige club voor jong en oud gaat worden, waar gezelligheid hoog in het vaandel staat. Een eventuele contributie of lidmaatschap zal in een later stadium worden bepaald.

Een drietal aanwezigen gaf zich spontaan op om samen met John een opstartcommissie te gaan vormen. Er hebben zich nu totaal 21 mensen opgegeven die straks willen boulen en bijna dagelijks komen er meer aanmeldingen binnen. Het is de bedoeling dat er op het voorterrein van het Tjark Riks een jeu de boules ‘bak’ gaat komen. Deze wordt ongeveer 12 bij 10 meter groot en bestaat dan uit drie banen. Deze afmeting wordt bewust aangehouden om in een later stadium mee te kunnen doen aan eventuele competities.

Aanmelden kan via jeudeboules.eerbeek@gmail.com of bij johnvandijk.vandijk@gmail.com.