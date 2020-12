RHEDEN – Incluzio Rheden organiseert in samenwerking met Indigo Gelderland de cursus Psychiatrie in vogelvlucht. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers uit de gemeente Rheden.

Vrijwilligers komen met verschillende mensen in contact. Op een goede manier aansluiten bij de ander kan soms een grote uitdaging zijn. Bij gedrag dat ontstaat door psychische aandoeningen zoals bijvoorbeeld een depressie, schizofrenie of ASS (autisme) kan dit extra lastig zijn.

‘Psychiatrie in vogelvlucht’ is een korte cursus waarin veelvoorkomende psychische aandoeningen worden toegelicht. Naast een introductie op psychische problemen en psychiatrie zal worden ingegaan op de gevolgen die psychische problemen kunnen hebben op het gedrag.

Het hebben van globale kennis over psychische problemen kan meer begrip brengen voor het gedrag van de ander. In de cursus wordt aandacht besteed aan depressie, angststoornissen, psychose, ASS (autisme), verslavingen en wat zinvol en niet zinvol is in contact.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur en wordt in Rheden gegeven. De cursusdata zijn: dinsdag 1 december, dinsdag 8 december en woensdag 16 december van 13.00 tot 16.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Jansen van Incluzio via tel. 06-21224071 of e-mail naar ijansen@incluzio.nl.