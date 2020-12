Creatief in de december

HALL -Werkplaatsatelier Drift in Hall is in de decembermaand versierd met kerstverlichting en open op woensdag- en vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Beginners en gevorderden kunnen hier komen boetseren en beeldhouwen. Daarnaast is het mogelijk kleurrijke werkstukken te maken in glas in lood of met de techniek van het smelten van glas (glasfusing). Deze maand is er speciale aandacht voor het maken van leuke kerstversiering/cadeautjes van gesmolten glas. Deelnemers kunnen meedoen met een of meerdere lessen. Er wordt in kleine groepen gewerkt. Het is ook mogelijk om met een eigen groepje van minimaal 5 personen te komen op zaterdagmiddag of zondag. Meer informatie is te vinden op www.anneliesvanderdrift.nl. Aanmelden kan via tel.06-10737676 of anneliesvanderdrift@gmail.com.