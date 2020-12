CD-presentatie l’Esprit du Temps

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg maakt alvast bekend dat celliste Anastasia Feruleva en pianist Frank van de Laar op zaterdag 23 januari hun nieuwe CD l’Esprit du Temps presenteren. Dit doen zij met een concert van ongeveer een uur, waarin de muzikanten een uitgebreide bloemlezing uit het album spelen.

In deze roerige en onzekere tijden, waarin de confrontatie met de coronacrisis grote en ongekende problemen opwerpt voor het muziekleven en uit deze bevreemdende perspectieven een nieuwe tijdsgeest lijkt op te doemen, brengen Anastasia Feruleva op cello en Frank van de Laar op piano in januari officieel hun CD l’Esprit du Temps uit.

Het album is opgenomen op het avontuurlijke label TRPTK. Het repertoire omvat onder andere de Suite Italienne van Stravinsky, de 2e cellosonate van Enescu, Trois pièces van Nadia Boulanger en D’un soir triste van Lili Boulanger in de originele manuscript-versie voor cello en piano, een CD-primeur.

Met l’Esprit du Temps schetsen Feruleva en Van de Laar een klankbeeld van Parijs in de eerste decennia van de 20e eeuw. Met op de achtergrond de spirituele impact van de Eerste Wereldoorlog bouwen grootheden als Stravinsky en Enescu aan een volstrekt uniek oeuvre. Beide knopen innige banden aan met Nadia Boulanger, die een grote groep componisten en musici om zich heen verzamelt. Haar salon is een brandpunt waar grote muzikale geesten elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Nadia’s uiterst getalenteerde zus Lili sterft op 24-jarige leeftijd in het laatste oorlogsjaar, en laat een bijzonder verfijnd oeuvre na.

Het concert vindt plaats op zaterdag 23 januari en begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 14 euro. Reserveren is verplicht en kan via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.