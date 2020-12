Carillonspel in de Kerstnacht

DOESBURG – Na de online kerstavondviering in de Martinikerk van Doesburg zal stadsbeiaardier Frans Haagen kerstliederen spelen op het carillon van de toren. Door de coronamaatregelen gaat er rondom de kerstdagen veel niet door, maar het carillon blijft klinken. De ervaring leert dat het beluisteren van kerstliederen die zo door de stille kerstnacht in de binnenstad te horen zijn, een bijzondere belevenis is. Frans Haagen speelt op 24 december, vanaf 22.00 uur, een half uur lang.