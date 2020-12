Carillonconcert in Doesburg

DOESBURG – Zondag 6 december tussen 14.00 en 15.00 uur is weer het maandelijkse beiaardconcert in de Martinitoren in Doesburg. Omdat op deze dag Sinterklaas ons land weer verlaat, bevat het eerste deel van het programma diverse bewerkingen met daarin bekende sinterklaasliederen. Zo klinkt ondermeer de variatiereeks ‘O du lieber Augustin’, de melodie van ‘Daar wordt aan de deur geklopt’, van A.Stadler en het Menuetto en Trio uit de symhonie 33 van P. Wranitzky, in het trio zit dezelfde bekende sinterklaasmelodie verstopt. Daarnaast is 6 december ook al de tweede zondag van de Adventsperiode. De tweede helft van de bespeling zal daarom gevuld zijn met diverse werken rondom adventsmelodieën. Zo wordt ondermeer een variatiereeks op ‘Christus, der ist mein Leben’ van J. Pachelbel gespeeld, evenals de aria ‘Bereide dich Zion’ uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.