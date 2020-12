Carbidschieten mag in Zevenaar

GEM. ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar heeft dit jaar extra regels voor carbidschieten. Zo mag er alleen op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur buiten de bebouwde kom worden geschoten. Hierbij moeten de coronamaatregelen in acht worden genomen.

Iedereen die carbid wil schieten moet hiervan melding doen. Dit kan via een formulier op www.zevenaar.nl/carbidschieten. Daar staan ook de gebruikelijke regels waaraan iedereen die carbid wil schieten, zich ook moet houden. Burgemeester Lucien van Riswijk geeft aan: “Hoewel het niet zo’n knallend feest zal kunnen worden als andere jaren, hoop ik dat de traditie op een lager pitje en onder deze omstandigheden toch in stand kan blijven.”