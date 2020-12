Cadeautjes voor gasten Zonnebloem Dieren

DIEREN – De vrijwilligers van De Zonnebloem hadden graag activiteiten willen realiseren, maar dit blijft onmogelijk. En dat terwijl alle contacten met dierbaren op een laag pitje staan en veel mensen daardoor een moeilijke periode doormaken. Omdat ook de jaarlijkse kerstbijeenkomst niet door kon gaan, heeft het bestuur van De Zonnebloem afdeling Dieren een kerstattentie geregeld. Er werden inkopen gedaan, die zijn verpakt in leuke cadeautasjes. Hiervoor mochten de vrijwilligers gebruikmaken van een leegstaande ruimte van een ondernemer in Dieren. In totaal zijn 95 tasjes naar de vrijwilligers van de Zonnebloem gebracht, die de deelnemers hiermee hebben verrast. Het bestuur van De Zonnebloem afd. Dieren wenst iedereen fijne feestdagen.