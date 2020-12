Business & Shopping: Verbouwing maakt van De Heideroos modern partycentrum

EERBEEK – Met Lef en Liefde. Dat is de slogan van Catering Groep Nederland, de nieuwe eigenaar van De Heideroos in Eerbeek. En met dat motto in gedachten is het bedrijf in een nieuwe uitdaging gestapt. “We willen van De Heideroos een mooie, moderne feest- en ontmoetingslocatie maken”, aldus eigenaar Ronald Burgers.

Catering Groep Nederland verzorgt catering voor feesten en evenementen. “We zijn gevestigd in Veenendaal, waar we over een grote locatie beschikken waar wij onze producten bereiden”, vertelt Ronald Burgers. “We verzorgen feesten en zakelijke evenementen door heel het land, compleet van buffet en barbecuecatering tot live-cooking en het creëren van sfeervolle thema’s op locatie.”

Wat de ondernemer nog miste in zijn aanbod, was een eigen locatie, een plek waar hij zijn eigen draai aan kon geven en die goed zou passen bij zijn bedrijf. “En die plek vonden we in De Heideroos, gelegen op een prachtige locatie op de Veluwezoom en met voldoende ruimte om al onze plannen uit te werken”, aldus Burgers. Hij heeft plannen om het restaurant te verbouwen tot tweede zaal. Verder wordt het hele pand opgeknapt en gemoderniseerd.

Ronald Burgers wil van De Heideroos een feest- en ontmoetingsplek maken, waar iedereen terecht kan voor welke gelegenheid dan ook. “Dat kan een zakelijke bijeenkomst zijn, een vergadering, lezingen en seminars of een bedrijfsuitje. We beschikken over voldoende buitenruimte voor leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan mountainbike-clinics, je rijdt vanaf ons terrein zo het bos in. Of de omgeving verkennen in een gezellige e-scootertocht. Als je terugkomt op locatie is de chef-kok ondertussen al begonnen met het bereiden van de heerlijkste gerechten op de Green Egg.”

Natuurlijk zijn gasten ook welkom voor feesten en partijen. Beide zalen krijgen een groot terras en Burgers heeft plannen om aan de achterzijde een mooie tuin aan te leggen. “Er komen openslaande deuren, waarmee je van de zaal zo de tuin in loopt. Met sfeervolle verlichting tussen de bomen en eventueel een stretchtent maakt dat een ideale plek voor bruiloften.”

Burgers hoopt De Heideroos in april of mei te kunnen heropenen, hoewel onder een andere naam. “De naam blijft nog even geheim, maar gaat wel recht doen aan de geschiedenis van het pand”, zegt de ondernemer. “Leuk detail is dat we de dansvloer bij de verbouwing intact proberen te houden. Dus de mensen die hier op hun bruiloft hun eerste danspassen hebben gezet als getrouwd paar, kunnen dit bij hun 25-jarig huwelijk nog steeds doen.”

Burgers hoopt dat de nieuwe locatie een plekje mag vinden in de Eerbeekse gemeenschap. Hij heet bedrijven en verenigingen, maar ook zeker particulieren, dan ook van harte welkom en nodigt hen uit contact op te nemen met Annemarie Kraaijeveld. Zij gaat de locatie in Eerbeek runnen en is al bereikbaar via tel. 085-0862851 of info@cateringgroep.nl.