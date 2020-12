Business & Shopping: Reuvershoeve en Catering Zutphen staan samen sterk

BRUMMEN – Samen staan we sterk. Dat is het motto van Wouter van de Reuvershoeve en Antwan van Catering Zutphen. Al zeven weken staan ze van donderdag tot en met zondag te werken in de DriveThru op de parkeerplaats van de Reuvershoeve in Brummen. Het enthousiasme van de passerende automobilisten geeft de twee veel energie. Met Halloween stond er zelfs file. “Dan ben je toch wel een beetje trots”, zegt Wouter.

Antwan vult aan: “Naast het lekkere aanbod, moet je de mensen ook beleving geven.” Daarom hebben de heren de parkeerplaats omgetoverd tot een ware Christmas Carol met diverse doeken met Dickens-achtige taferelen, grote kerstbomen en lichtjes. Veel lichtjes. “Laten we eerlijk zijn: in deze donkere dagen hebben we allemaal wel wat licht nodig.”

Nu iedereen thuis in kleine kring de Kerst gaat vieren, gaan ook Wouter en Antwan hierin mee. Vanuit een nieuw platform, www.lekkermetkerst.nl, kunnen mensen bij diverse lokale ondernemers hun kerstgerechten bestellen. Alles wordt verzameld, en op 24 en 26 december komt men door de Kerst Drive Thru om de bestelling op te halen. De mensen krijgen hun bestelling aangereikt en blijven daarbij uiteraard in de auto.

En wat er na Kerst gaat gebeuren? Zowel Wouter als Antwan bruist van ideeën, dus dat komt wel goed, verzekeren ze.

Foto: Karin Stoel