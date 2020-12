Business & Shopping: Oliebollen van Bon Appetit winnen goud

DIEREN – De oliebollen van Bianca en Dennis Jansen – Hachmang zijn door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen bekroond met goud. Bianca, Dennis en hun team verkopen de oliebollen vanuit de kraam bij haar ijscafé Bon Appetit op de hoek van de Buitensingel en Wilhelminaweg in Dieren.

Hoewel het ijscafé al een tijdje gesloten is in verband met de coronamaatregelen, weten veel inwoners van Dieren en omgeving de oliebollenkraam van Bianca en Dennis te vinden. De oliebollen gaan grif van de hand en met deze bekroning is ook direct duidelijk waarom. “Onze oliebollen zijn niet te vet en niet te zout. Ze eten gewoon lekker weg”, aldus Bianca. Zij en Dennis verkopen de oliebollen niet alleen in Dieren, maar al langer in een kraam in Elst en op diverse kermissen en evenementen. Ze weten dus wat oliebollen bakken is en hebben dit certificaat dan ook voor de zesde keer op rij in de wacht gesleept.

Het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen keurt jaarlijks oliebollen bij honderden kramen. Op alle geteste punten moet een voldoende worden behaald, dat is de enige manier om in aanmerking te komen voor het predicaat Bekroond met Goud.