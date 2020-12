Business & Shopping: Mabri Eerbeek sluit eind december definitief haar deuren

EERBEEK – Martin en Wilma van den Brink stoppen ermee, Mabri in Eerbeek gaat dicht. Met een dubbel gevoel draaien zij de deur op 31 december voor het laatst op slot. “Het is tijd om het rustiger aan te gaan doen, maar ik heb ook wel gevoel dat ik mijn klanten in de steek laat”, aldus Martin.

Ruim 40 jaar staat Martin van den Brink klaar voor zijn klanten, zijn vrouw Wilma werkt inmiddels al 34 jaar mee in de zaak. “Ik begon ooit met een bestelbusje, waarmee ik op zaterdag bij agrariërs langsging”, vertelt Martin. Het assortiment bestond uit spades en kruiwagens, klein gereedschap, boutjes en moertjes. Alles wat je op de boerderij nodig zou kunnen hebben. Het bestelbusje werd een groter busje, dat busje een vrachtwagentje en van lieverlee gingen Martin op zoek naar een winkelpandje. Dit vond hij in 1986 Eerbeek, op de markante plek waar Mabri nog steeds gevestigd is.

Terwijl Martin doordeweeks in loondienst werkte, runde Wilma de winkel. “Dat waren lange dagen”, weet Martin nog goed. “Ik werkte in ploegendienst, dus was vaak een deel van de dag thuis. Dan stond ik in de winkel. ‘s Avonds deed ik zaken als administratie en bestellingen.” Het paar werkte hard en toen zij de mogelijkheid hadden de winkel uit te breiden, kon Martin in 2001 zijn baan opzeggen en zich volledig op de winkel concentreren. Ze zetten een bedrijf op met grote bekendheid in de regio. Het assortiment is breed, van groot gereedschap tot kleine moertjes en schroefjes. Martin: “Ik wil geen ‘nee’ verkopen. Als ik vaker vraag kreeg naar dat ene schroefje dat ik niet had, zorgde ik dat ik het inkocht.”

“We hebben in de loop der jaren een vaste klantenkring opgebouwd, veel particulieren, maar ook veel bedrijven”, vertelt Martin. Wilma vult aan: “Veel daarvan kennen we goed. We maken graag een praatje en hebben heel wat kaartjes verstuurd bij geboortes of overlijden. We hebben het altijd belangrijk gevonden dat klanten zich bij ons thuisvoelen.” Dat contact met de klanten gaan ze absoluut missen, daar zijn de twee het wel over eens. “Ik vind het jammer dat er steeds minder kleine winkels in de dorpen te vinden zijn”, vertelt Martin. “Gelukkig gaat Hubo een deel van het gat opvullen dat wij achterlaten.”

Aan de andere kant gaan ze genieten van de vrije tijd die ze krijgen, hoewel ze zeker niet stil zullen gaan zitten. Het winkelpand leeghalen en opruimen, een verbouwing bij één van de kinderen, wat vaker de fiets pakken bij mooi weer, af en toe eens een klus doen voor de inkooporganisatie en meer tijd doorbrengen met kinderen en kleinkinderen – plannen genoeg.

Foto: Wilma en Martin van den Brink van Mabri met kleindochter Djazzy