Business & Shopping: Kindercoachpraktijk in Rheden van start

RHEDEN – Deze maand lanceert Danielle Willemsen haar praktijk als coach voor kinderen en ouders in Rheden. Ter gelegenheid van deze start biedt zij een speciale decemberactie aan onder het motto ‘gun jezelf en je kind een ontspannen kerstvakantie’. Ouders zijn uitgenodigd voor een gratis adviesgesprek om Danielle op een laagdrempelige manier leren kennen.

“Durf gewoon advies te vragen voor opvoeding van je kind”, zegt Danielle. Ze legt uit: “Als je een nieuwe tuin wilt aanleggen, is het vanzelfsprekend om hiervoor een tuinexpert te vragen. Aan die expert vertel je je eisen voor de tuin, een klimrek voor de kinderen, een nieuwe heg. Je vergelijkt de prijzen van de aanbieders en besluit met wie je in zee wil gaan. Want tuinwerk is vakmanschap en je wilt dat het goed gebeurt. Als er met een van je kinderen iets is, dan is het probleem lastiger, zo lijkt het. Dan ga jij en gaat jouw omgeving ervan uit dat je dat zelf oplost. Gek eigenlijk….Er bestaat nog geen opleiding voor vaders of moeders. Zodra het kind er is, ben je het gewoon ineens! Als kersverse ouder groei je in je rol naarmate de kinderen ouder worden. Op de momenten dat je hulp kunt gebruiken, win je adviezen in bij vrienden, ouders, collega’s op je werk. Als het probleem wat langer duurt, stap je wellicht naar de meester of juf van je kind. Je verandert je gedrag, past tips en adviezen toe en het leven kabbelt weer verder. Soms blijft het probleem bestaan. Je maakt je zorgen over je kind. Je vraagt je af of jij het zelf wel goed doet. Ben je dan een slechte ouder? Faal je als het ware? Nee, natuurlijk niet. Je hebt even deskundig hulp nodig. Hulp van een echte ‘tuinman’.”

Danielle Willemsen is gediplomeerd leerkracht, was jarenlang juf in het basisonderwijs en heeft vier kinderen. Onlangs heeft zij met vlag en wimpel haar master in de Kindercoaching bij de Magie van Kindercoaching gehaald. “De hele maand december geef in gratis adviesgesprekken over alles waar jij je zorgen over maakt of gewoon met handige tips. Kom maar op! En daarna zorgeloos met elkaar die kerstvakantie en het nieuwe jaar in. Neem contact op!”

Danielle is bereikbaar via tel. 06-81469626. De actie loopt tot en met 10 januari 2021.