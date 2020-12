Business & Shopping: Doesburg Optiek viert tweejarig bestaan

DOESBURG – “De tijd is echt voorbijgevlogen”, vertelt Esther Teunissen-Klein. Op 1 december was het twee jaar geleden dat zij, samen met haar man Edwin, Doesburg Optiek opende. Met oog voor detail hebben zij het 16e-eeuwse pand aan de Meipoorstraat in Doesburg stijlvol ingericht. “We wilden er een soort huiskamer van maken.” Voor het echtpaar en hun twee kinderen is de winkel dan ook echt een tweede thuis geworden.

“Wij hebben brillen voor jong tot oud, maar net even anders. Wij vinden het belangrijk dat we voor ieder budget brillen kunnen verkopen en iedere klant krijgt dezelfde service. We behandelen klanten zoals we zelf ook behandeld willen worden,” vertellen Esther en Edwin.

De merken die Doesburg Optiek in huis heeft, zoekt het echtpaar met veel zorg uit. De twee gaan normaal regelmatig naar beurzen, maar nu dit even niet kan, komen de leveranciers met hun collectie bij hun langs. De ondernemers vinden het belangrijk om goed op te hoogte te blijven zorgen voor goed contact met hun leveranciers en volgen online scholing en training.

“We vinden het belangrijk dat alles wat we doen bij onze klanten past en dat een merk waar we onze naam aan verbinden ‘een verhaal heeft’”, vertelt Edwin. “Zo heeft het merk Monkey Glasses bijvoorbeeld een montuur dat voor 60 procent bestaat uit gerecycled materiaal. Ons nieuwe merk Coblens, dat vier jaar garantie geeft op hun titanium monturen, wordt in de Duitse plaats Koblenz gemaakt. Ook het merk Helden is bijzonder, de eigenaar van dit merk ontwerpt, kiest de materialen en verkoopt de monturen in speciaalzaken.”

Niet alleen de monturen worden met grote zorg uitgezocht, ook de keuze voor onze glasleverancier Zeiss is bewust gemaakt. Edwin heeft eerder hoogwaardige optische producten van Zeiss verkocht, zoals verrekijkers, richtkijkers en telescopen. “Doordat we beide achter deze keuze staan, voelt het erg vertrouwd: een hoogwaardige glasleverancier die zorg heeft voor zijn klanten.” Esther en Edwin leggen de lat erg hoog en dat betaalt zich uit in vele tevreden klanten.

Voor oogzorg neemt Esther graag de tijd. Ze heeft 25 jaar ervaring als opticien en contactlensspecialist en vindt het een uitdaging om elke klant blij de deur uit te laten gaan. “Hoe moeilijker een zichtprobleem, hoe uitdagender ik het vind om de juiste oplossing te vinden!” Esther heeft veel ervaring als multifocaal specialist en als mensen een probleem hebben met hun multifocale bril mogen ze dan ook altijd even binnenlopen. Ook is Esther contactlens-specialist. “Ook voor contactlenzen ben je bij Doesburg Optiek aan het juiste adres.”

In augustus dit jaar is Edwin begonnen aan de 3-jarige opleiding tot opticien in Zwolle, maar hij kan zijn klanten nu al prima helpen met het adviseren van het montuur of het afstellen van een bril.

Esther en Edwin hebben het geweldig naar hun zin in de Hanzestad “We zijn erg dankbaar dat de klanten ons het vertrouwen hebben gegeven. De komende decennia blijven wij graag Doesburg en omgeving van goed en comfortabel zicht voorzien, ook in coronatijd. We werken op afspraak en bieden ook private shopping na sluitingstijd. Zo hebben we voor iedereen tijd en aandacht in een veilige omgeving”, zegt Esther. “Wij wensen iedereen alle goeds en vooral gezondheid toe en hopen u van dienst te kunnen zijn in onze mooie winkel in de Meipoortstraat te Doesburg!”