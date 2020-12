Business & Shopping: Beste thema-wijnpresentatie bij Jumbo Dieren

DIEREN – Voor wie het nog niet was opgevallen; Jumbo Dieren heeft een fantastische en sfeervolle wijnafdeling met een enorm assortiment wijnen. De supermarkt van familie Heine streeft er naar om wekelijks de klanten te verrassen en mooie en sprekende presentaties te bouwen.

“Boodschappen doen moet leuk zijn, vinden wij. We willen zorgen dat het voelt als een feestje wanneer je hier als klant je boodschappen komt doen”, aldus ondernemer Christiaan Heine, die zo trots als een pauw is op zijn collega’s. Zij zorgen elke dag weer dat er een topwinkel staat. Dit resulteerde in een bijzondere prijs voor de Dierense Jumbo.

Het Franse wijnhuis Motaingnan organiseerde dit najaar een presentatiewedstrijd voor hun mooie wijn. De Jumbo van familie Heine in Dieren, nog maar net ruim een jaar open, was één van de winnaars. Een heuse bokaal en een speciale fles Montaignan-wijn van maar liefst 9 liter werden als verrassing overhandigd door importeur Corné Konings, verantwoordelijk voor Montaignan-wijnen, momenteel de beste supermarktwijn in Nederland. Corné laat weten erg trots te zijn op de prestatie van het team in Dieren: “Jullie zijn écht ambassadeurs voor de mooie producten die jullie verkopen en presenteren op speciale wijze, proficiat!”

De winkel in Dieren kondigde tevens aan dat, zodra de Covid19-perikelen voorbij zijn en het oude normaal weer gaat gelden, er ook wijnproeverijen zullen worden georganiseerd voor de wijnliefhebbers onder de klanten. Christiaan Heine geeft aan: “Wij hebben daarvoor een echte sommelier die nauw verbonden is aan Jumbo en dus ons prachtige assortiment met vele pareltjes kent en daarover interessante informatie heeft.”

Foto: Christaan Heine (midden) neemt een grote fles van 9 liter Montaignan-wijn in ontvangst uit handen van Conré Konings (rechts)