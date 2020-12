Burgemeester Alex van Hedel roept op: ‘carbid, liever effe niet’

GEM. BRUMMEN – “Houd je tijdens de jaarwisseling aan de regels”, vraagt burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Hij hoopt dat inwoners van zijn gemeente verantwoord het nieuwe jaar in gaan. “Doe dit jaar liever iets minder en zoek niet de grenzen op van wat kan en mag.” Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, onder andere in zorgcentrum Tolzicht in Brummen, komt de pandemie volgens de burgervader wel heel dichtbij.

En dus doet Van Hedel een oproep: hou het bescheiden, vier oud en nieuw met maximaal twee gasten en blijft zoveel mogelijk thuis. “Samen de jaarwisseling vieren kan nog steeds, maar helaas ingetogen.”

Net zoals voorgaande jaren wordt tijdens de jaarwisseling extra toezicht ingezet, vanuit de gemeente, maar ook vanuit de politie. Ook houdt een beveiligingsbedrijf extra toezicht bij openbare gebouwen, schoolpleinen en samenscholingsplekken. Waar dit voorheen werd gedaan om vernielingen en overlast te voorkomen, zal er dit jaar ook worden toegezien op het naleven van de coronamaatregelen en op het bezit en afsteken van vuurwerk. “Gelukkig zijn de jaarwisselingen in de afgelopen jaren in Brummen heel prettig en gezellig verlopen. Ook ditmaal hoop ik op een extra positieve inzet van iedereen. Ik heb daar alle vertrouwen in,” aldus burgemeester Van Hedel.

Dit jaar is er ook extra inzet gericht op het veilig schieten van carbid. De voorschriften voor carbidschieten zijn fors aangescherpt, zeker nu je ook buiten maar met maximaal twee personen samen mag zijn. En hoewel het is toegestaan, vraag Van Hedel zich af of het wel verstandig is om te gaan knallen. “Ik denk zelf, carbid, liever effe niet.” De gemeente verzoekt mensen die wèl carbid gaan schieten contact op te nemen met Renee Swarts van de gemeente Brummen via tel. 0575-568233. “We willen graag inzichtelijk hebben door wie en op welke plekken carbid schieten plaatsvindt. Ook bespreken we dan graag alle voorwaarden die daarvoor gelden.”