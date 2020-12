Brummense Popquiz online op derde kerstdag

BRUMMEN – Nog geen jaar geleden won Team Hilarius na een zinderende finale de negende editie van de Brummense popquiz. Een jaarlijks muziekevenement in de Vroolijke Frans waar veel inwoners uit de gemeente Brummen weer een jaar lang naar toeleven. Hoe anders is het dit jaar, waar het coronavirus een vette streep zet door dit succesvolle evenement. Maar dankzij waardevolle ondersteuning van een aantal nieuwe partners, organiseert de werkgroep dit jaar een geheel vernieuwde editie, die voor iedereen thuis ‘coronaproof’ is te volgen. En iedereen die dat wil kan ook online meedoen.

“De link waarmee je mee kunt doen, maken we op Derde Kerstdag bekend”, laat Robert Kersten namens de organisatie weten. Hij doet dit omdat regelmatig de vraag wordt gesteld hoe en wanneer men zich voor de quiz moet aanmelden. Duidelijk is in ieder geval dat ook de tiende editie van de popquiz een bijzondere belooft te worden.

De online popquiz wordt traditiegetrouw gemaakt vanuit de Vroolijke Frans. “Dit doen we met een klein team. En natuurlijk houden we alle coronaregels in acht”, licht werkgroeplid Karin Beuwer toe. Publiek is niet toegestaan, dus er is steun gevonden bij de in Eerbeek woonachtige Leuvenheimer Yannick Hilger. “Yannick runt een bedrijf met ervaring als het gaat om mediaproducties en het streamen van evenementen. We zijn als werkgroep blij dat hij dit jaar ons juist op dit vlak hulp gaat bieden.”

Een andere partner die bijdraagt aan de totstandkoming van de quiz op 27 december 2020 is de Culturele Stichting Brummen. “We zijn blij dat deze stichting het belang van onze quiz erkent en ook het samenbindende en culturele gehalte. Ze zijn bereid ons dit jaar financieel te ondersteunen. Dat is ook nodig, want hoewel we de quiz als vrijwilligersgroep organiseren, moeten we dit jaar toch extra kosten maken om de quiz bij iedereen thuis op de buis of het beeldscherm te brengen”, aldus Beuwer.

Kijken of meedoen

Geen 12 teams in een volle Vroolijke Frans deze keer. “En toch wordt er gewoon gestreden om de Hans Broer Award,” laat medeorganisator Gert-Jan van Dijk weten. “Iedereen mag meedoen, alleen of met een team. En gewoon vanuit huis.” Meedoen of gewoon kijken, dat kan via de website van Popquiz Brummen, het televisiekanaal van RTV Veluwezoom of de facebookpagina’s van Popquiz Brummen en De Vroolijke Frans het muziekevenement volgen. ”Deze editie staat natuurlijk in het teken van een groot aantal uiteenlopende quizvragen, maar we hebben ook veel livemuziek en blikken op bijzondere wijze terug op de vorige negen edities van de quiz.”

Vragen over de Brummense popquiz kunnen worden gemaild naar popquiz@rtvveluwezoom.nl.Op twitter @popquizbrummen), Facebook en instagram is de popquiz Brummen eveneens actief.