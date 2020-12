Bronckhorst roept op: sla carbidschieten jaartje over

GEM. BRONCKHORST – Hoewel het afschieten van carbid onder voorwaarden is toegestaan, doet burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst een beroep op de inwoners. “Sla een jaar over.”

De regels staan nu toe dat er twee mensen buiten samen mogen zijn. Dat betekent niet twee mensen per bus en dus meer mensen per weiland of perceel, er zijn maximaal twee mensen per perceel toegestaan. Daarnaast vreest de burgemeester dat er dit jaar meer beginners zich aan carbid wagen, omdat gewoon vuurwerk niet is toegestaan. “Carbid schieten kan gevaarlijk zijn en is daarom zeker niet iets voor beginners of amateurs,”aldus burgemeester Besselink.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft aanvullende voorwaarden bepaald voor het carbidschieten. Schieten mag alleen als dit uiterlijk 29 december is gemeld bij de gemeente. Dit kan via www.bronckhorst.nl/meldingcarbid. Carbid schieten mag alleen op oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Daarnaast gelden onder andere de volgende regels: er wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, de bussen mogen niet worden afgesloten met harde voorwerpen en er wordt alleen geschoten buiten de bebouwde kom, door volwassenen of onder toezicht van een volwassene.