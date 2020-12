Brandbommengooier neergeschoten bij arrestatie

RHEDEN – Het arrestatieteam van de politie schoot dinsdag 1 december een deurwaarder te hulp bij een incident in het voormalige bejaardenhuis Rhederhof aan de Snippendaalseweg. Een man gooide brandbommen naar de deurwaarder en politie. Bij zijn aanhouding is geschoten.

De hulpdiensten rukten rond 09:00 uur groots uit na de oproep van een deurwaarder. De verdachte wilde het pand niet verlaten en maakte dit duidelijk door molotovcocktails naar de deurwaarder en de politie te gooien.

Vanwege de dreigende situatie is het arrestatieteam opgeroepen. Toen de leden van het team eenmaal in het pand waren, gaf de verdachte zich nog niet over. De situatie was zo dreigend dat de verdachte is neergeschoten, meldt de politie. De man is daarbij gewond geraakt aan zijn benen en een hand en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Ook een lid van het arrestatieteam is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte is aangehouden en zal worden verhoord. Omdat er is geschoten, zal de rijksrecherche een onderzoek instellen naar wat er precies is voorgevallen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink