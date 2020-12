Bouw Zonnepark Elzenbos in januari van start

BRUMMEN – BrummenEnergie begint in januari met de aanleg van een zonnepark in de Elzenbos. Dit park komt te liggen direct tegen de provinciale weg N348 en de Elzenbosweg. In de eerste fase worden ongeveer 6.300 zonnepanelen geplaatst.

De voorbereidingen beginnen direct na de jaarwisseling. Het gaat daarbij om de aanvoer en opbouw van klein materiaal, een bouwkeet en transformator. De onderstellen van de panelen komen waarschijnlijk in de tweede helft van januari. Direct aansluitend worden de zonnepanelen zelf aangevoerd en op de onderstellen bevestigd. Dat duurt ongeveer 8 weken. Tenslotte komt het hekwerk en de aanplant van heggen en hagen. In maart moet het eerste zonnepark in het dorp Brummen klaar zijn.

BrummenEnergie ontwikkelt Zonnepark Elzenbos zelf. Met de omwonenden is overlegd, onder andere over de landschappelijke inpassing van het solarpark in het gebied, de aansluiting met andere gebruiksfuncties in het gebied en de wensen van omwonenden met betrekking tot financiële en andere vormen van participatie in het project. De wensen van de omwonenden rondom de inpassing zijn nagenoeg allemaal ingewilligd in de omgevingsvergunning, meldt de gemeente Brummen.

