Borstcrawlcursus in Den Helder

DOESBURG – Vanaf 9 januari wordt er in zwembad Den Helder in Doesburg een cursus gegeven om de borstcrawltechniek te verbeteren. Deze cursus is geschikt voor beginners en/of gevorderden. Onder deskundige leiding van KNZB- en DWV-trainster Jessica Orth werken deelnemers 12 weken aan het verbeteren van techniek en conditie. De cursus kan ook gebruikt worden als optimale voorbereiding voor een (open water) wedstrijd of een triatlon. De cursus vindt plaats op zaterdagochtend 9 januari om 8.00 uur en duurt telkens een uur. De kosten voor de cursus zijn 190 euro. Leden van mijnzwemcoach.nl ontvangen 20 procent korting. Op www.mijncoach.nl is meer informatie te vinden.