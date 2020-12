Bomen en struiken uitgedeeld voor beplantingsactie Angerlo

ANGERLO – Bewoners van het buitengebied van Angerlo die meedoen aan de beplantingsactie van Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hebben zaterdag 21 november hun bomen en struiken thuisbezorgd gekregen. Normaal houdt SLG een feestelijk dag waarop de beplanting wordt uitgedeeld, maar dat kon dit jaar niet doorgaan.

De beplantingsactie is bedoeld om het landschap te versterken, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Aanleiding was het nieuwe klompenpad in Angerlo, het Bevermeersepad dat onlangs is geopend. Een belangrijk doel van Klompenpaden is om het agrarisch cultuurlandschap toegankelijk en beleefbaar te maken.

Om dit landschap rondom het wandelpad te versterken konden bewoners streekeigen bomen en struiken aanplanten op eigen terrein. Het gaat om grotere landschappelijke structuren, zoals een houtsingel, een hoogstamboomgaard of een struweelhaag. In de wijde omtrek van het Klompenpad planten bewoners nieuwe landschapselementen, zoals hoogstamboomgaarden, rijen met laanbomen en knotbomen, hagen en vogelbosjes. Dat versterkt niet alleen het landschap maar ook de biodiversiteit. Bovendien genieten bewoners en wandelaars ook van een mooier landschap.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft deelnemers voor de actie geworven. Een adviseur van SLG heeft alle terreinen bezocht en een beplantingsplan gemaakt op basis van de wensen van de eigenaar en passend binnen het landschapstype. Dankzij een subsidie was de eigen bijdrage van deelnemers voor het plantsoen beperkt Deze beplantingsactie is mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland.