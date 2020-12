Boeren bezorgen chocomel bij verpleeg- en verzorgingshuizen

DIEREN / LEUVENHEIM – Op vrijdag 18 december hebben de boeren van FrieslandCampina bij 150 verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland chocomel met slagroom gebracht voor de bewoners en het personeel. Dit om ze te laten weten dat ze niet worden vergeten in dit moeilijke jaar. De familie Wagenvoort – van Ommeren uit Leuvenheim ging langs bij Beverode, Hofstaete, Intermezzo en De Oude Plataan in Dieren.

Arnold en Petra Wagenvoort – van Ommeren hebben voor maar liefst 700 mensen chocomel met slagroom afgeleverd. “We zagen de oproep voor de actie van FrieslandCampina en waren meteen enthousiast. We vinden het leuk om op deze manier wat te kunnen doen.” Met een kruiwagen vol chocomel, twee versierde trekkers en koe Inge 25 meldden Arnold en Petra zich bij de ingang van de vier verpleeg- en verzorgingshuizen. Met name de koe trok veel bekijks, maar die vond dat allemaal prima en liet alle aandacht rustig over zich heenkomen.

De agrariërs hadden het moment graag gebruikt om ook een gezellig gesprek te voeren met de bewoners, maar dat was nu natuurlijk niet mogelijk. Enkele bewoners van de huizen kwamen naar buiten, waardoor toch hier en daar een gesprekje op gepaste afstand mogelijk was.

De chocomel werd zeer gewaardeerd. Op één adres werd de kruiwagen weer teruggebracht met de woorden ‘hij lijkt leeg, maar zit vol met dankbaarheid’.