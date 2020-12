Boekpresentatie Schaduwogen

DOESBURG- Zaterdag 12 december vond er een boekpresentatie plaats van het boek Schaduwogen, geschreven door Doesburger Fred Steigenga. Het eerste exemplaar zou worden uitgereikt aan Cor ten Kate, 95 jaar jong. Cor is een voormalig dwangarbeider en heeft twee concentratiekampen overleefd en heeft met zijn kennis over de oorlog een belangrijke bijdrage aan het boek geleverd. Echter, in het huis waar Cor ten Kate nu woont is ook corona geconstateerd en daardoor was het niet mogelijk dit in levende lijve te doen. Cor had wel een boodschap in gesproken op video en die werd tijdens deze presentatie getoond.

Het boek Schaduwogen gaat over het schiereiland Sylt, vlak bij de Duis-Deense grens. Dit was tijdens de oorlog een strategisch eiland. Ook verbleven hier vele dwangarbeiders. In het verhaal wordt over één arbeider verhaald. Hij overleefde de oorlog, maar de prijs was hoog. Wanneer de man vele jaren later overlijdt, begint zijn zoon een zoektocht naar het verleden en langzamerhand wordt duidelijk wat er is gebeurd. Vriendschap en verraad blijken een cruciale rol te hebben gespeeld. Zeker in dit jaar van 75 jaar bevrijding een boek om te lezen en mooi dat deze verhalen voor altijd zijn vastgelegd.

Foto: Hanny ten Dolle