Boek Terug naar huis gepresenteerd, expositie geopend

DIEREN – Er is lang aan gewerkt, maar donderdag 26 november kon het boek ‘Terug naar huis – van oude dingen en mensen die voorbij gaan’ worden gepresenteerd. In de bibliotheek van Dieren werden de eerste exemplaren overhandigd aan de deelnemers van het project.

In ‘Terug naar huis’ gingen elf vrijetijdsschrijvers in gesprek met dertien zeventigplussers. Aan de hand van opdrachten die ze kregen van coördinator en journaliste Marjon Weijzen namen de schrijvers de vertellers mee terug in de tijd. “Deelnemers werden vijf keer geïnterviewd, waarna de schrijvers met hun verhalen aan de slag gingen”, vertelt Marjon tijdens de boekpresentatie. “Het ging hierbij niet om literaire hoogstandjes of om het vastleggen van herinneringen voor het nageslacht, maar op het positief terugkijken op het leven.”

Door gerichte vragen te stellen, merkten veel geïnterviewden dat er steeds meer herinneringen boven kwamen. Het geheugen werd als het ware ontsloten, waardoor er meer werd verteld dan de al bekende verhalen. “Het ging niet om wat er op het dressoir staat te pronken, maar om wat er in de rommellaatjes erachter ligt”, aldus Marjon.

Na de serie interviews ging fotografe Jikke Göbel met de vertellers en de schrijvers op pad, ze maakten een uitstapje naar een plek van vroeger. Dat kon een vroeger huis zijn, maar ook de kerk, een boerderij, het voetbalstation of de school. De foto’s die Jikke tijdens deze uitstapjes maakte, werden niet alleen met de verhalen gebundeld in het boek, maar zijn ook tot en met 16 januari te zien in een expositie in de bibliotheek.

De eerste exemplaren van het boek Terug naar huis zijn donderdagmiddag overhandigd aan Huib Tielens en zijn nichtje Claire. Ze kijken beiden met veel plezier terug op de gesprekken die zij hadden. “Aanvankelijk vroeg ik me af hoeveel ik nog van vroeger zou weten, maar al pratende kwamen er steeds meer herinneringen boven”, vertelde Huib.

Het boek ‘Terug naar huis – van oude dingen en mensen die voorbij gaan’ is verkrijgbaar in de boekhandels in de gemeenten Brummen en Rheden en te bestellen via www.jikke.com/terug-naar-huis.

Foto: Jikke Göbels

Foto: Piet van Mourik, bij velen in Velp nog bekend van zijn Spar, maakte met zijn vrouw Dicky, zoon Guus en schrijver Hentje Metz een uitstapje naar ‘de Superboeren’.