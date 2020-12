Boek ‘15 jaar Zangplezier’ als kerstpresentje

OOSTERHUIZEN – Soms levert alle corona-ellende ook wat positiefs op. Er worden nu activiteiten ontplooid waar men voorheen geen tijd of zin voor had. Maar door het gedwongen thuiszitten komen sommige mensen toch op leuke ideeën. Zo ook Gerrit Muller uit Beekbergen.

Muller is vanaf de oprichting, 15 jaar geleden, lid van het Oosterhuuzens Dialectkoor. Jarenlang was hij secretaris, maar ook schrijft hij (dialect)teksten voor de liedjes die het koor zingen. Intussen is er al een map van zo’n 200 liedjes waarvan hij een groot deel voor zijn rekening nam. Het koor bestond in maart 2020 15 jaar. Dit werd met de partners van de zangers gezellig gevierd in De Hoge Weije in Beekbergen. Een paar weken later was het mis door corona. Niet meer zingen, niet meer repeteren.

Gerrit Muller miste ook zijn koor. Hij kon nog wel doorgaan met het schrijven voor de website, maar hij bedacht dat er nog veel meer te schrijven viel over het koor. Misschien een boek? Talrijke uren was hij bezig om alles over het koor uit te pluizen en te schrijven. Alles passeerde de revue: de oprichting, optredens, repetities, dirigenten, koorleden, derde helft en nog veel meer. Muller zocht in zijn archief passende foto’s er bij. Veel teksten en foto’s vormden met elkaar een fors boek.

Muller ging aan de praat met het bestuur. Die vond het wel een goed idee om het boek te laten drukken om in deze vervelende coronatijd te dienen als kerstpresentje. Alles werd in het werk gezet om het boek voor de Kerst nog gereed te krijgen.

De leden kregen bericht en vrijdag was het zover. In groepen werden de leden uitgenodigd om buiten bij het Dorpshuis in Oosterhuizen het boek ‘15 jaar Zangplezier’ op te halen. Voorzitter Jan Muller reikte de kerstverrassing uit aan de zangers die hier erg blij mee waren. Een week eerder werd het eerste exemplaar door de schrijver en voorzitter uitgereikt aan oprichter Martien Kobussen tijdens zijn radiouitzending bij Radio Voorst.

Foto: Gerrit Muller

Foto: Kerstman, voorzitter Jan Muller reikt de boeken uit aan de leden van het Oosterhuuzens Dialectkoor