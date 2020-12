Bibliotheek Brummen|Voorst doet het goed

BRUMMEN/EERBEEK – Bibliotheek Brummen|Voorst staat dit jaar op de achtste plek in de ranking van Best Presterende Bibliotheken van Nederland in 2020. Vorig jaar stond deze bibliotheek nog op de 12e plek. Maar liefst 28,7 procent van de inwoners van het gebied is lid van de bibliotheek. Het landelijk gemiddelde ligt op 21,1 procent. “Dit is een prachtig resultaat, zeker in dit speciale jaar, waarbij onze bibliotheek af en toe gesloten was en de AfhaalBieb zijn intrede deed”, zegt directeur Mirjam Wijers. “Met elkaar hebben we dit gerealiseerd. We zijn ontzettend blij met deze steun en support van onze leden.” Opvallend is dat bijna alle bibliotheken in de Top15 een toename hebben in het aantal nieuwe jeugdleden, vaak het gevolgd van het programma Bibliotheek op School. Ook is er in bijna alle hoogst genoteerde bibliotheken een lichte daling onder volwassen leden, meldt Mark Deckers van Rijnbrink, ondersteunende instelling voor de cultuursector.

