Bezoektijden en openingstijden Gelre ziekenhuizen tijdens kerstperiode

ZUTPHEN / APELDOORN – Mensen die een geliefde of naaste willen bezoeken die tijdens Kerst of met Oud en Nieuw in een Gelre Ziekenhuis ligt, zijn welkom. Zij dienen wel alleen te komen. “Wij gunnen iedereen bezoek, maar staan 1 bezoeker per patiënt toe voor maximaal 1 uur”, aldus Gelre Ziekenhuizen.

Met Kerst en op Nieuwjaarsdag gelden de actuele bezoektijden, deze zijn te vinden op www.gelreziekenhuizen.nl/bezoeker/bezoektijden Alleen op Oudjaarsavond is er een extra bezoekmoment. Naast het algemene bezoekuur is er een extra bezoekmoment voor 1 bezoeker tussen 22.00 en 01.00 uur. Deze bezoeker mag 3 uur bij zijn geliefde of naaste in het ziekenhuis verblijven.

Gewijzigde openingstijden poliklinieken en prikpunten

Met Kerst (vrijdag 25 en zaterdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) zijn de poliklinieken en prikpunten op alle locaties gesloten en telefonisch niet bereikbaar. De Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Hart Hulp (EHH)/Cardio Care Unit (CCU), Intensive Care (IC) en verpleegafdelingen zijn dan wel 24/7 geopend voor alle noodzakelijke spoedzorg.

Een aantal afdelingen heeft ook op andere dagen dan met Kerst of Nieuwjaarsdag aangepaste openingstijden of aangepaste telefonische bereikbaarheid. Kijk voor het volledige overzicht op: www.gelreziekenhuizen.nl/over-ons/nieuws/bericht/bezoektijden-openingstijden-kerst-2020

Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen