Bewoners Sperwerstraat verzetten zich tegen woningbouw

BRUMMEN – Op het terrein aan de Sperwerstraat, waar vroeger basisschool De Krullevaar stond, moeten zestien sociale huurwoningen komen. De grond is nu nog in bezit van de gemeente Brummen, die het wil verkopen aan woningcorporatie Veluwonen. Omwonenden zijn minder blij met de plannen en laten al weten zich ‘desnoods tot de Raad van State’ te verzetten.

Eric Leenderts voert het woord namens de Bewonersvereniging Brummense Enk Oost i.o. Hij stelde met drie buren een zienswijze op, die door 62 andere buurtbewoners werd ondertekend. Hij sprak donderdag 3 december ook in tijdens de forumbijeenkomst van de gemeenteraad, waarin werd gesproken over de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de ontwikkeling van woningen op het perceel. Leenderts is van mening dat er teveel woningen in de ruimte worden gepast. De nieuwe huizen zouden te hoog worden en zorgen voor schaduwwerking. Sommige omwonenden vrezen voor uitzicht op een blinde muur.

Daarnaast is Leenderts bijzonder slecht te spreken over de communicatie van de gemeente. Hij meent dat er meer inspraak had kunnen plaatsvinden met omwonenden al vóórdat het plan aan de gemeenteraad werd gepresenteerd. Hij verwijt de gemeente dat de plannen er nu al kant en klaar liggen en dat inspraak niet meer mogelijk is. “Alleen bij het maken van de plannen is nog ruimte voor echte inbreng van omwonenden, niet als ze al klaar zijn, afgestemd met de woningbouwvereniging en als de aannemer al in de startblokken staat. Als je op tijd in gesprek gaat, hoeft de woonbehoefte van de één niet ten koste te gaan van het woongenot van de ander.” Leenderts riep de gemeenteraad op het college terug te sturen naar de tekentafel om, in overleg met de omwonenden, te komen tot een nieuw plan.

Vertegenwoordigers van verschillende fracties hadden vragen over de communicatie met de omwonenden, maar wethouder Pouwel Inberg gaf aan dat de situatie er wat hem betreft toch iets anders uit ziet dan de heer Leenderts schetst. “De voorstelling van zaken is niet correct. Ik wil bestrijden dat wij niet luisteren naar bewoners.” Inberg gaf aan dat bewoners door de gemeente op de hoogte zijn gehouden van procedures en de mogelijkheden tot inspraak, iets waar de gemeente niet toe verplicht is. Een duidelijk verhaal, vonden de partijen.

Rosanne van Herksen van GroenLinks en Ronald Boerefijn van het CDA merkten op dat er al diverse aanpassingen zijn gedaan aan het plan. In overleg met Veluwonen is de nokhoogte van één van de woningrijen verlaagd en er worden verkeersbeperkende maatregelen getroffen. Daarbij meent wethouder Inberg dat met het huidige plan veel groen en ruimte blijft. “Het hele terrein zou volgens het huidige bestemmingsplan tot 7 meter hoogte volgebouwd kunnen worden. Deze 16 woningen vormen dus een verlichting. De nokhoogte is wat hoger, de bebouwingsdichtheid veel lager. Er is veel meer lucht en ruimte tussen de woningen dan wanneer het bouwvlak zou worden volgebouwd.”

Leenderts merkte vervolgens op dat de bewoners echt niet tegen woningbouw zijn. ‘We snappen dat de gemeente hier wat wil. Maar wij willen, plat gezegd, minder en lager. Het huidige bestemmingsplan geeft een maximum van 7 meter. Als er dan zo’n blok bij zet, heb je geen last van hoogte en zicht. Nu gaan er mensen van zonlicht naar een blinde muur.”

Er leven nog genoeg vragen bij de fracties om op door te gaan tijdens de besluitvormende vergadering van donderdag 17 december. Dan staat dit onderwerp als bespreekstuk op de agenda. Zo heeft Erik Hofman van de Fractie Hofman-Kleverwal toch vragen over de communicatie. “Ik heb het idee dat er slechts een paar keer met betreffende mensen is gesproken. Er ontbreekt iets in de communicatie met de inwoners.”

Rosanne Herksen van GroenLinks vroeg zich af hoe ver die inspraak dan moet gaan. “Er is veel ruimte geweest voor inwoners. Ze zijn gehoord. Ze zijn netjes teruggemaild. Er is gepraat, geluisterd. Er zijn aanpassingen gedaan. Ik vraag me af hoeveel contact er moet zijn bij een inbreidingslocatie. Ergens moet tot actie worden overgegaan.”