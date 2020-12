Bewoner realiseert AED in Beinum dankzij crowdfunding

DOESBURG – “Hoe kan ik de buurt nog een stukje hartveiliger maken?” Burgerhulpverlener Arjan Kloosterziel uit Doesburg realiseerde zich dat bij een hartstilstand elke minuut telt en dat het van groot belang is om een AED in de buurt te hebben. En dus zette hij een crowdfundingsactie op poten om ook bij hem in de wijk zo’n apparaat op te kunnen hangen. “Hopelijk hoeven we er nooit gebruik van te maken, maar mocht het noodzakelijk zijn, dan kan er een leven mee worden gered.”

Arjan Kloosterziel woont in de wijk Beinum en is zelf al een tijdje als burgerhulpverlener aangesloten bij de Hartstichting. Burgerhulpverleners krijgen een melding op hun mobiele telefoon als er iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Zij beginnen met reanimatie tot de hulpdiensten er zijn. “Na een paar oproepen gehad te hebben, realiseerde ik me hoe belangrijk het is dat er binnen 6 minuten een AED kan worden aangesloten. Elke minuut daalt de overlevingskans bij een hartstilstand en een ambulance is vaak te laat. Daarom hadden we een AED in de buurt nodig.”

Kloosterziel besloot actie te ondernemen en startte een crowdfundingsactie via de site buurtaed.nl, een initiatief van de Hartstichting en Philips. Zijn vader printte honderden flyers, die Arjan zelf met vrouw en kinderen in de buurt rondbracht. Ook de gemeente Doesburg en Dekamarkt hielpen mee in het verspreiden van de flyers en Dick Hoed van wijkraad Beinum bracht de actie onder de aandacht via de website van de wijkraad. En met succes. In tien dagen tijd werd het benodigde bedrag van 1600 euro ingezameld en kon de AED worden aangeschaft.

Joleen Geurkink stelde de muur van haar garage ter beschikking. Deze is gelegen aan de Breedestraat. “Deze plek is goed toegankelijk voor alle burgerhulpverleneners. De straat doorkruist de wijk en is goed en snel bereikbaar”, aldus Kloosterziel, die het apparaat zelf installeerde. Zijn werkgever Van Egmondgroep stelde het materiaal beschikbaar. “Ik wil alle donateurs en iedereen die heeft geholpen hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp was deze AED er nooit gekomen.”