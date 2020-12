Bestuurder bijzondere motor crasht tijdens proefrit

LOENEN – Op de Voorsterweg in Loenen is vrijdagmiddag 18 december de bestuurder van een bijzondere motor in een greppel met water aangetroffen. Hulpdiensten kwamen met veel voertuigen ter plaatse. Rond 13.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. In eerste instantie was het slachtoffer niet te vinden. Na een korte zoekactie werd de persoon aangetroffen in een smalle sloot. Het slachtoffer was met zijn voertuig een proefrit aan het maken, toen het misging. Hij belandde met zijn motor compleet in een greppel met water. Het voertuig dat in de greppel belandde is een zeldzame Lovel F-20, er zouden er maar zeven zijn gemaakt. Het slachtoffer is uit zijn benarde positie bevrijdt en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink