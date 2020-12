Autopuzzelrit bij IJsselruiters

BRUMMEN – Zondag 27 december kan iedereen meedoen met een autopuzzelrit van RV & PC de IJsselruiters in Brummen. De start is deze dag bij de manege aan de Eerbeekseweg 1a met een kopje koffie to go en wat lekkers. Vervolgens gaan de deelnemers in hun eigen auto op pad door het buitengebied van Brummen, waarbij onderweg leuke uitdagende puzzels moeten worden gedaan. Onderweg is er nog een stop met wat lekkers, waarbij ook de koffie weer wordt aangevuld. Het uitstapje is volledig coronaproof, want iedereen blijft in de auto. Aanmelden kan via ponys@ijsselruiters.nl, onder vermelding van naam en aantal personen in de auto. Deelnemers krijgen een starttijd toegewezen tussen 10.00 en 14.30 uur. Deelname kost 10 euro per auto.