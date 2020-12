Auto crasht bij Dierense sluis

DIEREN – Op de Zutphensestraatweg (N348) in Dieren, ter hoogte van de sluis bij Dieren, is woensdagochtend 9 december een Audi E-Tron gecrasht. De auto tolde meerdere keren voordat die tot stilstand kwam.

Het ongeval gebeurde rond 08.15 uur, waarna de politie, ambulance en brandweer werden gealarmeerd. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de inzittende te controleren, maar niemand raakte gewond. De auto is total loss geraakt en afgesleept.

De bestuurder reed vanuit Dieren richting Leuvenheim toen hij in de bocht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en hard op de vangrail botste. Hij kwam tollend tot stilstand en heeft met de voor- en achterzijde van de auto het ijzeren hekwerk geramd. De ijzeren vangrail is eruit gereden en hierbij kwamen onderdelen op verschillende plekken op het wegdek te liggen, onder andere op het fietspad.

De weg is volledig dicht met grote verkeersstremming tot gevolg. De weg moet gereinigd worden en de weg zit daarom tot zeker 10.45 uur nog dicht. Ook de sluis zat enige tijd dicht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink