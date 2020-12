Appelflappenactie van Spritshz succes

LOENEN – Net als veel andere bedrijven en verenigingen heeft Spritshz het op dit moment zwaar. Om toch inkomsten te verzamelen, om de winter door te komen, had Jongerenvereniging Spritshz daarom de Spritshz Appelflappenactie opgezet. Speciaal voor bij het avondje van Sinterklaas of gewoon lekker bij de koffie.

De appelflappen werden zelf gemaakt en vers gebakken. Het begon al op vrijdagmiddag waar maar liefst 100 kilo appels moesten worden geschild. Gelukkig stelden De Kroeg in Loenen en Eetcafe ‘t Ruifje hun ruimte beschikbaar voor deze grote klus. De volgende ochtend werd in alle vroegte begonnen met het vullen en bakken van de appelflappen. Wederom stelde Eetcafé ‘t Ruifje hun keuken beschikbaar om deze klus te klaren.In de middag stond er een ware “appelflap drive-thru” klaar voor de mensen om de bestelling geheel coronaproof op te halen bij het Spritshzplein. In totaal waren er 121 bestellingen en zo’n 1180 appelflappen gebakken. Een fantastisch aantal en een mooie opbrengst waar de club erg blij mee is.

Foto: Kim Bosgoed