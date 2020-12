Afhaalbieb weer gestart in Brummen en Eerbeek

BRUMMEN / EERBEEK – Bibliotheek Brummen | Voorst heeft, zodra het nieuws over de lockdown bekend werd, de Afhaalbieb weer opgestart. Een bezoek brengen aan de bibliotheek is nu niet mogelijk, maar boeken en andere media lenen kan dus wel.

Leden van de Bibliotheek kunnen boeken reserveren via de website, per e-mail of telefonisch. Zodra de boeken klaarstaan, krijgt de aanvrager een bericht dat deze kunnen worden afgehaald. Gereserveerde boeken worden klaargezet in een tasje met naam erop. Bezoekers wordt gevraagd op het afgesproken tijdstip naar de bibliotheek te komen, alleen naar binnen te gaan en te wachten tot de vorige bezoeker naar buiten is. Er zijn afhaalmomenten op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Inleveren van boeken is alleen mogelijk bij het afhalen van nieuwe boeken. Voor wie al boeken in huis heeft wordt de uitleentermijn automatisch verlengd en er worden geen boetes berekend.

Leden die niet fysiek in staat zijn om naar de bibliotheek te komen, kunnen een afspraak maken om boeken thuis te laten bezorgen.

Boeken reserveren kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Telefonisch reserveren kan van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur via tel. 0575-561867 (Brummen) of tel. 0313-651805 (Eerbeek). De bibliotheek is gesloten op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari 2021.