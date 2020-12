Activiteitenkalender 4dekerst voor Brummense jongeren

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft alle activiteiten voor jongeren in de komende periode verzameld op één kalender. Op www.brummen.nl/4dekerst is een overzicht te vinden van alles wat er de komende weken te doen is. Het gaat vooral om buitensportactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar en diverse online-evenementen.

“Juist tijdens deze lockdown gaan veel vertrouwde feesten en activiteiten niet door. Wij vinden het belangrijk om in beeld te brengen wat wel door gaat”, zegt burgemeester Alex van Hedel. Samen met jeugdwethouder Ingrid Timmer heeft hij zich de afgelopen tijd sterk gemaakt om juist in deze kerstvakantie extra aandacht te schenken aan jongeren. “We hebben contact gezocht met het jongerenwerk van SWB en stichting Sportkompas om te kijken of we krachten kunnen bundelen. Ook hebben we een aantal studenten van ROC Rijn en IJssel gevraagd om voor ons een kalender te maken van activiteiten voor jongeren die wel coronaproof door kunnen gaan.”

Helaas moesten de plannen na 14 december drastische gewijzigd worden. De aankondiging van de lockdown door premier Mark Rutte zette een streep door allerlei plannen die bedacht waren voor vooral de jongvolwassenen. Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen. Maar voor iedereen van 18 jaar en ouder is dat niet mogelijk.

“Corona haalt ook de wereld van jongeren flink over hoop,” bevestigt wethouder Timmer. “De lockdown en de gevolgen van deze coronacrisis vormen een flinke uitdaging voor hen. Gemeente, jongerenwerk, Team voor Elkaar, GGD en al die andere professionals die werken met jongeren, hebben een luisterend oor. Willen meedenken en ondersteunen waar dat nodig is.” Hoe jongeren op de coronacrisis reageren, loopt erg uiteen. “Maar meerdere onderzoeken laten zien dat het sinds de coronacrisis niet goed gaat met het welzijn van jongeren en jongvolwassenen.” Onder andere gevoelens van impasse, onvrede, eenzaamheid en somberheid spelen hierbij een rol. “Met de activiteitenkalender 4dekerst willen we vooral inzichtelijk maken wat er vooral wel wordt georganiseerd. En op onze website www.brummen.nl/4dekerst wordt dat overzicht de komende tijd vast nog aangevuld.”

De gemeente wil ook de wat oudere jongeren helpen die last ondervinden van de impact van de coronacrisis. Timmer hierover: “Naast lokale hulpverleners zijn er ook nuttige website. Zo kunnen jongeren tot 23 jaar terecht voor informatie of een chat op www.jouwggd.nl. Eenzame jongeren kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen op www.eenzamejongeren.com. En zo zijn er meer nuttige websites. Maar kom je er niet uit? Trek dan aan de bel bij het jongerenwerk van SWB, de huisarts of de jeugdconsulenten van Team voor Elkaar. Zij staat voor onze jongeren paraat.”

