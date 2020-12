Actie voor straatmeisjes Ghana

DOESBURG – Het diaconaat van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg is afgelopen week gestart met de verkoop van duurzame, katoenen werkdoekjes. De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor straatmeisjes in het West-Afrikaanse Ghana.

Deze meisjes trekken vanuit het kansarme noorden naar de in het zuiden gelegen hoofdstad Accra, waar ze niet naar school kunnen en belanden in de sloppenwijken. Zij worden opgevangen door de Ghanese organisatie AG Care in het opvangcentrum Lifeline in Accra, waar ze onder andere voorlichting krijgen over gezondheid, hygiëne en alle risico’s die zij lopen. Ook leren zij er in tien maanden tijd een praktisch vak: naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook worden ze gestimuleerd terug te keren naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. De Ghanese overheid betaalt mee aan de cursuskosten. De aan de PGAD verbonden werkgroep Ghana werkt samen met de World-Servants-groep, die vanuit de gemeente in de zomer van 2019 in Ghana aan dit project heeft gewerkt.

De werkdoekjes (25×25 cm) zijn de afgelopen maanden door een tiental vrouwen gebreid. Ze kosten 4 euro per stuk en zijn in diverse kleuren verkrijgbaar. Bestellen kan via www.pkn-angerlodoesburg.nl /webshop/ doekjes voor Ghana. Betaling kan ook via de site. Bij Gudrun Gilhuis, Broekhuizen 40 in Doesburg zijn bestellingen af te halen, tel. 06-5589 6443 of 0313-438741. Bestellen kan ook telefonisch via deze nummers.

ghgg4824@gmail.com