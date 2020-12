Aanrijding op N348 bij Spankeren

SPANKEREN – Op de Zutphensestraatweg in Spankeren is woensdagavond 9 december rond 22.40 uur een ongeval gebeurd tussen twee personenauto’s. Een Volkswagen wilde vanaf de Bockhorstweg de Zutphensestraatweg (N348) opdraaien, maar zag daarbij een andere auto over het hoofd. De bestuurder van de aankomende Mercedes kon niet op tijd uitwijken en een aanrijding was het gevolg. Niemand raakte gewond, maar beide auto’s waren dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept door een berger.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink