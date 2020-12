Aangepaste regels carbidschieten Bronckhorst

BRONCKHORST – Oud en nieuw is dit jaar anders door de coronasituatie. Er geldt een groot aantal regels als het gaat om ontmoeten en het kabinet heeft besloten dat het afsteken van vuurwerk verboden is. In de regio Achterhoek is carbid schieten wel toegestaan. De gemeenten onderzoeken of het mogelijk is hiervoor dezelfde regels af te spreken in de gehele Achterhoek, zodat hierover voor iedere inwoner helderheid ontstaat. Vooruitlopend op de gezamenlijke afspraken hebben burgemeester en wethouders van Bronckhorst de raad al een aantal wijzigingen in het huidige beleid voorgesteld.

Carbid schieten in Bronckhorst mag dit jaar op 31 december van 10.00 tot 18.00 uur. Normaal mag dit van 10.00 tot 02.00 uur. Nieuw is ook de invoering van een meldingsplicht voor het afsteken van carbid. Iedereen die carbid wil afsteken, moet dit melden bij de gemeente, zodat het duidelijk is waar en door wie het carbid afsteken gebeurt. Hierdoor wordt het voor handhavers en de politie mogelijk om hierop, indien nodig, efficiënt te controleren.

Tot slot willen b en w de mogelijkheid hebben om nadere regels te bepalen als een situatie dat nodig maakt. Denk aan nog een aanpassing van de afschiettijden of alsnog een (plaatselijk) verbod. Carbidregels die altijd al gelden zijn ook dit jaar van toepassing. Er mogen alleen bussen gebruikt worden van maximaal 40 liter.

Het carbidschieten gebeurt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen en andere voorzieningen waarin dieren verblijven. Het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden. Degene die met carbid schiet, neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.

De gemeenteraad beslist op 17 december over het aanpassen van de regels rond carbidschieten.