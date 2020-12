4 Noppes dicht in kerstvakantie

DIEREN – Weggeefwinkel 4Noppes in Dieren is tussen 21 december en 4 januari gesloten vanwege een welverdiende kerstvakantie. 4Noppes is in die periode wel bereikbaar voor afspraken in het volgend jaar en er zal regelmatig iemand in het pand aanwezig zijn voor reguliere werkzaamheden.

Tijdens de coronacrisis is 4Noppes toch minimaal 4 dagen per week (op afspraak) open geweest.

De taken die normaal gesproken achter de schermen moeten plaatsvinden, heeft het winkelteam en bestuur tussendoor moeten doen. Daarom zijn zij toe aan vakantie. Met – nog steeds – een gemiddeld aantal van 70 bezoekers en 25 innames per week van mooie, goede spullen per week is de weggeefwinkel in Dieren aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 nog altijd een groot succes. Steeds meer mensen weten de winkel te vinden die er ook ècht voor iedereen is. Er is immers genoeg om te delen en voor ieder wat wils.

Organisaties kunnen in deze periode spullen komen ophalen die zij in grotere hoeveelheden nodig hebben en daarvoor een afspraak maken via telefoon tel.06-44881557. Dinsdag 5 januari is de eerste dag in 2021 dat de winkel weer op afspraak te bezoeken is.

www.4noppes.nl