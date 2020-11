Zorgprofessionals werken samen onder vlag Een Plus

VELP – Bij het gezondheidscentrum aan de Rozendaalselaan in Velp wappert trots een vlag met de naam Een Plus. Veel mensen zullen denken dat dit de naam van het centrum is, maar dat klopt niet. Een Plus is het samenwerkingsverband van zorgaanbieders, die samen zorgen voor een breed en compleet aanbod in eerstelijns gezondheidszorg in Velp en Rozendaal. “Samenwerken is de enige manier om kwalitatief goede zorg te blijven leveren, die toegankelijk en betaalbaar is.”

De samenwerking is ontstaan toen de huisartsen en andere zorgverleners uit Velp tien jaar geleden besloten samen verder te gaan in één pand, vertelt Ward Mariman. Hij is sinds januari directeur van Een Plus – voluit de stichting Een Plus Samenwerking. “De tijd dat de vrouw van de huisarts ook zijn assistente was en de afspraken maakte is voorbij. De artsen realiseerden zich destijds dat samenwerken in één pand, met gedeelde faciliteiten en met andere zorgverleners onder één dak, veel voordelen heeft.”

Het gezondheidscentrum biedt onderdak aan acht huisartspraktijken met elk zo’n 2250 patiënten. Daarnaast hebben inmiddels ook zo’n 22 praktijken van andere zorgverleners uit de eerste lijn zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. Denk aan paramedici, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten en psychologen, maar ook aan thuiszorgorganisatie, de apotheek, de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet en het laboratorium. Ongeveer de helft van hen heeft een ruimte in het gezondheidscentrum, anderen beschikken over een eigen locatie. “Het is goed om samen te werken en informatie uit te wisselen”, zegt Mariman. “De lijnen zijn kort en de medewerkers weten naar wie ze iemand het beest kunnen doorverwijzen als dat nodig is. Het is belangrijk van elkaar te weten wat de mogelijkheden zijn.”

Zorgprogramma’s

De zorgverleners trekken steeds meer samen op, bijvoorbeeld door gezamenlijke zorgprogramma’s te ontwikkelen. Mariman noemt het programma chronische pijn als succesvol voorbeeld. “Om onnodige doorverwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen, kunnen patiënten met chronische pijn deelnemen aan dit programma. Dat is persoonlijker en eenvoudiger bereikbaar. In één ochtend hebben zij een gesprek met een huisarts, oefentherapeut en psycholoog. Samen komen zij dan tot één diagnose en als het nodig is wordt er ook door dit team behandeld. Dit is voor de patiënt prettig: hij ziet de bekende gezichten en blijft dicht bij huis. Aan de andere kant wordt een dure behandeling in de tweede lijn voorkomen.”

Een ander voorbeeld is de praktijk voor ouderengeneeskunde van Ester Bertholet. “Als een probleem te complex is voor de huisarts, kan deze doorverwijzen naar de praktijk van dokter Bertholet”, vertelt Mariman. “Samen met andere professionals die zijn gespecialiseerd in gezondheidszorg bij ouderen ziet zij de patiënt. Als de situatie verbeterd is, kan de patiënt weer terug naar de huisarts.”

De praktijk van Bertholet is een welkome aanvulling op Een Plus en de gezondheidszorg in Velp. “Velp en Rozendaal vergrijzen snel, er wonen veel oudere mensen. Dus krijgen inwoners hier relatief veel te maken met chronische ziekten. Je kunt niet iedereen maar naar de specialist in het ziekenhuis doorverwijzen als iets te complex wordt voor de huisarts. De praktijk voor ouderengeneeskunde zit daar nog tussen:, biedt ouderen zorg dicht bij huis, ontlast de huisarts en voorkomt dure trajecten in het ziekenhuis.”

Mariman ziet dat het belang van dit soort samenwerking steeds groter wordt. “Er komt steeds meer zorg bij de eerste lijn te liggen, huisartsen doen steeds meer en patiënten hoeven minder naar het ziekenhuis. Door slim samen te werken, blijft het aanbieden van zorg behapbaar.”

Preventie

Een Plus wil in de toekomst meer gaan werken aan preventie. Dat is volgens Mariman nog een flinke omslag. “Zorgverleners waren vroeger gewend naar de symptomen te kijken en op basis daarvan iemand beter te maken. Voorkomen dat mensen klachten krijgen of kijken naar de achterliggende oorzaak van klachten is nog relatief nieuw. Zo helpen we patiënten bijvoorbeeld met het aanwennen van een gezonde leefstijl. Dit kan bijvoorbeeld door een huisarts in samenwerking met een diëtist en een leefstijlcoach.”

Aan de andere kant komen ook veel mensen bij de huisarts die hier eigenlijk niet aan het goede adres zijn, zij hebben problemen die niet medisch van aard zijn. “Veel klachten zijn terug te leiden naar sociale problemen, zoals schulden of eenzaamheid. Ik zou graag de samenwerking met maatschappelijke instellingen verbeteren, zodat een huisarts bijvoorbeeld ook kan doorverwijzen naar de schuldhulpverlening. Daarvoor wil ik betere contacten met de gemeente. Die contacten liggen er wel,maar daar valt nog veel meer uit te halen.” Er was een grote conferentie gepland waar veertig medewerkers van de gemeente en zorgprofessionals van Een Plus met elkaar ideeën uit zouden wisselen, maar die is door corona op de lange baan geschoven.

Digitaal

Een andere ontwikkeling, die door corona flink is versneld, is het inzetten van digitale techniek binnen de praktijken. “Die volle wachtkamers, dat kan nu niet meer. Dus moet er iets veranderen. Met het spreiden van spreekuren is veel te doen, maar denk ook eens aan digitale consulten. Mensen hoeven niet altijd de dokter, fysiotherapeut of diëtist persoonlijk te zien. “Patiënten kunnen steeds meer zelf doen. Denk aan thuismonitoring van bloeddruk of doen van oefeningen. Voor een onderhoudsgesprekje is videobellen ideaal. En voor mensen die hier angst voor hebben: dat snappen we en die mensen helpen we, maar het is echt niet moeilijker dan facetimen met de kleinkinderen”, voegt Mariman lachend toe.

www.eenplus.nl

info@eenplus.nl