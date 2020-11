Zorgen en boosheid om mogelijke windmolens in Spankeren

SPANKEREN – Eind september keurde de gemeente Rheden het concept bod voor de RES (regionale energiestrategie) goed, een van de onderdelen is de aanwijzing van een zone ten zuiden van de Broekdijk in Spankeren als mogelijke locatie voor grootschalige opwekking. Met deze goedkeuring lijken windmolens in Spankeren een stuk dichterbij te komen. Iets waar omwonenden en belangenverenigingen van Spankeren en omringende dorpen allesbehalve blij mee zijn.

“We zijn er fel op tegen”, vertelt Fred Milius, algemeen bestuurslid van belangenvereniging Spankeren. “Als er wat op deze plek moet komen dan zouden het zonnepanelen kunnen zijn, maar wel op voorwaarde dat het in te passen is in de omgeving.”

Dat er plannen zijn voor het plaatsen van windmolens kwamen de belangenvereniging en de omwonenden begin dit jaar te weten via een energiecoöperatie die de mogelijkheden onderzocht. Navraag bij de gemeente zorgde voor bevestiging, maar destijds werden de plannen genuanceerd door de gemeente. “Aanvankelijk hadden we veel overleg met de gemeente en wethouder Dorus Klomberg, die duurzaamheid in zijn takenpakket heeft. We waren on speaking terms. Door de coronacrisis veranderde dit. De gesprekken kwamen stil te liggen, maar de besluitvorming ging blijkbaar gewoon door.” Verrast was de belangenvereniging dan ook toen de gemeente het concept bod in september goedkeurde. “We krijgen het gevoel dat de gemeente zijn eigen koers vaart en dat die windmolens er ‘koste wat kost’ gaan komen.

Brief

In augustus stuurden omwonenden, de belangenvereniging Spankeren, Landgoed de Gelderse Toren en Natuurmonumenten gezamenlijk een brief naar de gemeente Rheden. “Het aangewezen zoekgebied in Spankeren omvat het natuurgebied Soerens Beekdal, dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare natuur ontwikkeld, waarbij veel landschapselementen zijn hersteld. De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen Spankeren, Laag-Soeren en de wijk Dieren Noordoost en de rust in het natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving daalt. Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde. Het plaatsen van windmolens kan leiden tot vermindering van toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust, ruimte en natuurgevoel in de omgeving. De leefbaarheid van de woonomgeving vermindert fors door de (bij zonnig weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de constant knipperende rode lichten en indringende geluidsproductie van de wieken”, schreven zij. Een inhoudelijke reactie van de gemeente bleef uit.

240 meter hoog

Inmiddels hebben ook de belangenverenigingen Soerens Belang en DINO (Dieren Noord-Oost) zich aangesloten bij het protest. “Inwoners uit die dorpen moeten straks tegen de 240 meter hoge windmolens aankijken en worden daar ook niet blij van”, vertelt Milius. De drie verenigingen stuurden begin oktober een brief aan wethouder Klomberg waarin zij vooral de wens uitspraken om in gesprek te blijven. Zij vragen hem om te omwonenden daadwerkelijk te laten participeren in het proces. Ook hierop hebben zij nog geen reactie ontvangen.

Gezondheidseffecten

Een van die omwonenden is Anita Werkman, zij woont al tien jaar, samen met haar gezin, met veel plezier aan de Broekdijk. Naast de grote impact op de omgeving maakt zij zich ernstige zorgen om de gezondheidseffecten van windmolens. “In de Nederlandse wet wordt een veilige afstand van 660 meter gehanteerd, echter uit verschillende buitenlandse onderzoeken wordt een afstand van een kilometer tot 1200 meter als veilig omschreven.” Het lage frequentie geluid, de slagschaduw en de aldoor knipperende lampen zouden effect op de gezondheid kunnen hebben en dat is iets waar Anita en andere omwonenden zich veel zorgen om maken. “We wonen buitenaf en het is hier stil. Als er windmolens komen wordt dat anders. Het zal toch niet zo zijn dat de stilte aan de Broekdijk en dus ook de Soerense Broek wordt verstoord met een constant geluid, slagschaduw en knipperende lampen?

Omwonenden en de Belangenvereniging Spankeren geven de strijd tegen windmolens nog zeker niet op. “We willen het liefst in gesprek blijven en als het nodig is zetten we verdere stappen. Want een ding is zeker: we gaan ons er niet bij neerleggen.”